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نادي الأسير: تدهور الوضع الصحي للأسيرين معزوز بشارات وعماد أبو رموز

الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 12:54 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قال نادي الأسير، إن تدهوراً طرأ على الوضع الصحي للأسيرين معزوز بشارات من طوباس، وعماد أبو رموز من الخليل.

وأوضح نادي الأسير في بيانه، اليوم الثلاثاء، أن الأسير بشارات (45 عاماً) يُعاني منذ قرابة الشهر من صداع مزمن ودائم سبب له بالأمس حالة إغماء حيث يقبع في سجن "ريمون"، وتكتفي إدارة السجن بإعطائه المسكنات، مع استمرارها في المماطلة بتشخيص الحالة الصحية له وإعطائه العلاج المناسب.

كما يعاني الأسير عماد أبو رموز (46 عاماً) من أوجاع ومشاكل مزمنة في الكلى، وهو بحاجة إلى علاج عاجل، وجرى نقله بالأمس وبعد تدهور جديد على وضعه الصحي، من سجن "عوفر" إلى إحدى المستشفيات التابعة للاحتلال.

يُشار إلى أن الأسير بشارات معتقل منذ عام 2003، ومحكوم بالسّجن المؤبد و(35) عاماً، والأسير أبو رموز معتقل منذ عام 2004، ومحكوم بالسّجن لمدة (25) عاماً.

يذكر أن قرابة (700) أسير مريض في سجون الاحتلال، منهم قرابة (300) يعانون أمراضاً مزمنة وهم بحاجة لمتابعة صحية حثيثة، و10 على الأقل يعانون من السرطان بدرجات متفاوتة.

#نادي الأسير

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