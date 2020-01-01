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عشراوي تنعى القائد الوطني الكبير صائب عريقات

الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 12:53 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

نعت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، أمين سر اللجنة التنفيذية، رئيس دائرة شؤون المفاوضات صائب عريقات، الذي توفي، اليوم الثلاثاء.

وقالت حنان عشراوي في بيان: "تلقينا ببالغ الحزن والأسى وعميق التأثر وفاة قامة وطنية، ورمز من رموز الحركة النضالية والسياسية، ومقاتل شرس وعنيد عمل بلا كلل ولا ملل لتحقيق السلام ونيل الحرية والكرامة لأبناء شعبنا وساهم في ترسيخ عدالة القضية الفلسطينية في وعي ووجدان شعوب العالم".

ولفتت الى أن صائب رجل المهام الصعبة الذي واجه خلال مسيرته الحافلة الكثير من الصعاب والتحديات وحتى الهجمات على جميع مناحي حياته ودفع ثمن ثباته على مواقفه الوطنية وبوصلته السياسية.

واختتمت عشراوي: "رحل عنا صائب في هذه المرحلة الحساسة من تاريخنا ونحن نواجه تحديات جديدة بعد مرحلة قاسية استهدفت هويتنا وحقوقنا ووجودنا على أرضنا، وعزاؤنا في هذه اللحظات الحزينة أن شعبنا صامد ومتشبث بحقوقه وسيواصل مسيرته نحو الحرية والانعتاق من الاحتلال حتى إنجاز الاستقلال الوطني والانتصار لكرامته".

#حنان عشراوي #صائب عريقات

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