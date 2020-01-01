اشتية: رحيل القائد عريقات خسارة كبيرة لفلسطين وشعبها

رام الله / سما /

نعى رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، الدكتور صائب عريقات الذي امضى حياته مفاوضا وقائدا فلسطينا كبيراً .

وقال اشتيه ، ان رحيل المناضل صائب عريقات يمثل خسارة كبيرة لفلسطين ولأبناء شعبنا ، وإننا نشعر بالجرح العميق لفقدانه في ظل الظروف الصعبة .

وأضاف اشتيه ان القائد عريقات كان يمثل فلسطين ودروه بارز في عمليه السلام و كان يمثل دولة فلسطين بفوة .

وتابع اشتيه : "سوف يتذكر ابناء شعبنا قائدهم الذي وقف بقوة للدفاع عن فلسطين وشعبها طيلة حياته".

وتقدم اشتيه لأسرة المناضله وعائلة جميعا بالعزاء والمواساة وتمنى ان يلهم ذويه الصبر والسلوان وان يتغمده بواسع رحمته .