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مركزية فتح تنعى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات

الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 12:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
مركزية فتح تنعى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات



رام الله / سما /

نعت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" الى جماهير شعبنا الفلسطيني، والى جماهير أمتنا العربية، واحرار العالم، القائد الوطني الكبير، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية للحركة صائب عريقات.

وقالت فتح: إن فلسطين خسرت اليوم قامة وطنية كبيرة ومناضلاً جسوراً حراً شريفاً، كان مثالاً للتضحية والعطاء، أمضى حياته مدافعاً صلباً عن الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية العادلة وعن الحقوق المشروعة لشعبنا في العودة وتقرير المصير والحرية والاستقلال.

وذكرت فتح بمناقب القائد الكبير، ونضاله لفلسطين طوال حياته، مشيرة الى اهم المحطات النضالية التي شارك بها الراحل الكبير منذ مؤتمر مدريد للسلام عام 1991، إضافة الى ترؤسه لدائرة المفاوضات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضويته في المجلس التشريعي لدورتين متتاليتين، متوجا مسيرته النضالية كعضو للجنة المركزية لحركة فتح، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وتقدمت اللجنة المركزية لحركة فتح من أسرة الفقيد ومن الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية باحر التعازي، سائلة الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم اهله وذويه وجماهير شعبنا الصبر والسلوان.

#فتح #وفاة #وفاة صائب عريقات #فيروس كورونا

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