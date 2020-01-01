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إدارة "جلبوع" تغلق السجن بالكامل وتعلنه منطقة حمراء بسبب "كورونا"

الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إدارة "جلبوع" تغلق السجن بالكامل وتعلنه منطقة حمراء بسبب "كورونا"



رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن ادارة سجن جلبوع قامت مساء أمس باغلاق المعتقل بكافة أقسامه، وأعلنت عنه منطقة "حمراء".

وأوضحت الهيئة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الإدارة قامت بأخذ العديد من العينات لأسرى في عدة أقسام أمس، ليتبين إصابة 8 أسرى جدد بفيروس كورونا، وتم نقلهم وحجرهم في قسم رقم 3 والذي خصص في وقت سابق للحجر والعزل بعد إصابة أكثر من 90 أسيرا بالفيروس.

وبينت أنه وعلى اثر ذلك قامت إدارة المعتقل بالغاء زيارات الاهل التي كانت من المفترض أن تكون يوم غد الأربعاء لكل من محافظات طولكرم وسلفيت وقلقيلية.

ونددت الهيئة بالتدابير السيئة والإجراءات الوقائية والاحترازية المعدومة داخل سجون الاحتلال واستهتار الإدارة في الحفاظ على سلامة المعتقلين، مؤكدة أن سياسة الإهمال والتقصير الإسرائيلية المتعمدة والممنهجة، هي من جعلت الأسرى هدفا لفيروس كورونا ولكل الأوبئة والأمراض الخطيرة التي تودي بحياتهم.

#كورونا #فايروس كورونا #سجن جلبوع #جلبوع

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