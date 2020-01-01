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وفاة الدكتور صائب عريقات 62 عاما امين سر اللجنة التنفيذية لمظمة التحرير

الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة الدكتور صائب عريقات 62 عاما امين سر اللجنة التنفيذية لمظمة التحرير



رام الله / سما /

أعلنت حركة فتح رسمياً عن وفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات متأثراً بإصابته بفيروس كورونا .

وأكد المتحدث الرسمي باسم حركة "فتح" أسامة القواسمي، اليوم الثلاثاء، وفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات في المستشفيات الإسرائيلية، نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

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وقال القواسمي: "ترجل صائب عريقات، ترجل الفارس البطل القائد المغوار، ترجل قبل أن يرى القدس حره، سلام عليك ايها الصديق الصدوق القائد البطل أبا علي".

حيت كان عريقات يرقد في مستشفى هداسا الطبي في الداخل المحتل .

#صائب عريقات #وفاة #فتح #فيروس كورونا #وفاة صائب عريقات

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