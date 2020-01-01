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تعرّف على توقيت إعلان ميسي قراره بشأن بقاءه أو رحيله عن برشلونة؟

الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تعرّف على توقيت إعلان ميسي قراره بشأن بقاءه أو رحيله عن برشلونة؟



وكالات / سما /

عاش نادي برشلونة صيف عصيب وساخن وذلك بعد طلب قائده ونجمه الأول وأسطورته ليونيل ميسي الرحيل عن صفوفه قبل أن يضطر للبقاء بعد رفض الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو السماح له بذلك إلا بعد دفع الشرط الجزائي الضخم في عقده والبالغ 700 مليون يورو.

وقرر ميسي تنحية أمر رحيله جانبًا لمدة موسم آخر، حتى نهاية عقده مع البلوجرانا في صيف 2021، فيما يأمل كثيرون أن تفتح مباراة كتلك التي خاضها أمام ريال بيتيس، السبت الماضي، الباب أمام احتمالية بقائه في صفوف النادي الكتالوني لأعوام أخرى، حسب صحيفة “ماركا” الإسبانية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن أحد العوامل التي ستحدد إمكانية تجديده لعقده مع برشلونة من عدمه سيكون حالته وحالة الفريق الفنية، مشيرة إلى أن علاقته بالمدير الفني الهولندي رونالد كومان جيدة وهي عامل أساسي أيضًا.

أما العامل الرئيس في قرار ميسي النهائي فسيكون هوية خليفة جوسيب ماريا بارتوميو على مقعد رئاسة النادي الكتالوني، حيث سيتم انتخاب رئيسًا جديدًا في مطلع العام الجديد، وسيكون على مشروعه الرياضي أن يقنع النجم الأرجنتيني بالبقاء.

ويريد ميسي معرفة ما سيجري خلال الأعوام القليلة القادمة فيما يتعلق بمنصب المدير الرياضي والمدير الفني وكذلك سياسة الفريق في سوق الانتقالات.

ولن يتخذ ميسي قراره حتى نهاية الموسم، إذ يرغب في رؤية كيف سيسير الموسم على أرض الملعب وما هي خطط الرئيس الجديد للمستقبل، أما الآن، فيركز الأرجنتيني على كرة القدم، ولا يعطي أي اهتمام للشائعات حول انتقاله المحتمل إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

#برشلونة #ميسي

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