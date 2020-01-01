ريال مدريد يرّشح مدربان تحضيراً لإقالة زيدان

وكالات / سما /

اصبحت إداراة ريال مدريد تفكر جلياً في إقالة وطرد مديرها الفني زين الدين زيدان وذلك عقب الهزيمة الثقيلة أمام فالنسيا برباعية مقابل هدف وحيد في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

ويمر ريال مدريد بفترة معقدة، بعدما مر بعدد من النتائج السلبية مؤخرًا شهدت هزيمته أمام كل من قادش وفالنسيا في الدوري الإسباني، وكذلك تعادله أمام بوروسيا مونشنجلادباخ وهزيمته أمام شاختار في دوري أبطال أوروبا، ما جعله مهددًا بعدم التأهل إلى دوري الـ 16.

وحسب موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، فإن رصيد زيدان، الذي جمعه من نجاحاته في السنوات الماضية مع ريال مدريد وتتويجه بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية وكذلك بالدوري الإسباني مرتين، قارب على النفاد بالنسبة لإدارة النادي، إذ لم يعد خيار إقالته مستبعدًا إذا استمرت النتائج في التذبذب خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وأوضح التقرير الإيطالي أنه خلال التوقف الدولي لن يخرج قرارًا بإقالة زيدان بالطبع، ولكن رجال الرئيس فلورنتينو بيريز يدرسون بالفعل خيارات بديلة للمدرب الفرنسي.

وتبقى الأسماء المطروحة حتى الآن على طاولة إدارة الميرينجي هي راؤول جونزاليس، قائد وأسطورة الفريق السابق والمدير الفني الحالي لفريق الكاستيا، كحل داخلي، وكذلك الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني السابق لنادي توتنهام الإنجليزي، والذي لم يخفي أبدًا رغبته في تدريب الفريق الملكي.