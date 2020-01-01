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710 اصابة جديدة بكورونا في اسرائيل واللقاح بعد 7 اشهر من الان

الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 10:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
710 اصابة جديدة بكورونا في اسرائيل واللقاح بعد 7 اشهر من الان



رام الله / سما /

 اعنلت وزارة الصحة الاسرائيلية تسجيل 710 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة من اصل 35148 فحص جديد.

تشير التقديرات الإسرائيلية الى ان اللقاح الذي أعدته شركة "فايزر" للتصدي لفيروس كورونا، او أي لقاح آخر ضد كورونا، سيصل إسرائيل في أواسط العام القادم 2021.

وقالت مصادر مطلعة إن إسرائيل تجري اتصالات متقدمة في هذا الشأن مع شركة "فايزر" للتزود بلقاح كورونا.

وكانت الشركة الامريكية "فايزر" أعلنت أمس ان اللقاح الذي طورته بالتعاون مع شركة "بيونتيك" الألمانية اثبت نجاعة بنسبة 90% في المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب.

وتقول مصادر إسرائيلية عليمة، بأن الحكومة الإسرائيلية انفقت حتى الآن ما يقرب من مليار شيكل (300 مليون $) لاقتناء لقاحات لفيروس كورونا من شركة "موديرنا" و"اركتورس" وكذلك للمشاركة في البرنامج الدولي "كوفاك" للبحث عن لقاح لفيروس كورونا.

وأما بشأن اللقاح الإسرائيلي الذي أعده المعهد البيولوجي الإسرائيلي، والذي تجرى عليه هذه الأيام المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب، فمن المتوقع ان يظهر في الأسواق للاستخدام الواسع بعد سبعة أشهر.

#اسرائيل #فيروس كورونا #اصابات

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