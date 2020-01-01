  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عائلة الشهيد أبو يوسف النجار تتبرأ من حفيده

الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عائلة الشهيد أبو يوسف النجار تتبرأ من حفيده



غزة / سما /

أعلنت عائلة النجار في الوطن والشتات عن براءتها من حفيدها المدعو عمار ياسر كامبا النجار الذي تنكر لشعبه وتاريخه النضالي الطويل في وجه الاحتلال.

وقالت العائلة في بيان إن هذا التنكر جاء من أجل الحصول على مقعد في الكونغرس الأمريكي ومحاباة ل اللوبي الصهيوني في أمريكا من أجل ضمان دعمهم له.

وكان عمار قد نشر صورة له مع رئيس وزراء إسرائيل السابق إيهود باراك الذي قتل جده أبو يوسف النجار ورموز وطنية أخرى كالشهيد كمال ناصر وكمال عدوان.

وأوضحت عائلته أنه بالرغم من فعل الخيانة الذي أقدم عليه إلا أنه لم يساعده في الحصول على المقعد، وخسر الانتخابات.

الأكثر قراءة اليوم

رابط نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا 2020 حسب رقم الجلوس القيد

ترامب يغرد معلنا عن خبر عظيم

شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 8 الثامنة

رابط الاستعلام .. معرفة الدائرة الانتخابية ومركز الاقتراع في انتخابات مجلس النواب 2020 الأردن بالرقم الوطني

السودان : سعر الدولار اليوم في السوق السوداء وأسعار صرف جميع العملات

اعلام اسرائيلي: تأجيل المصالحة لموعد غير معروف.. ولهذا السبب ابو مازن لم يصدر مرسوم الانتخابات

حقيقة طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب (شاهد)

الأخبار الرئيسية

وفاة الدكتور صائب عريقات 62 عاما امين سر اللجنة التنفيذية لمظمة التحرير

الصحة بغزة: تسجيل 3 حالات وفاة و191 إصابة جديدة بفيروس كورونا و189 حالة تعافٍ

غوتيريش: سنواصل الدفاع عن الأونروا حتى تصل الأموال التي تحتاجها على وجه السرعة

تخوفات إسرائيلية من تنفيذ الجهاد الاسلامي عمليات في ذكرى اغتيال أبو العطا

50396

يديعوت : طائرة إسرائيلية حلَّقت فوق مكة المكرمة