عائلة الشهيد أبو يوسف النجار تتبرأ من حفيده

غزة / سما /

أعلنت عائلة النجار في الوطن والشتات عن براءتها من حفيدها المدعو عمار ياسر كامبا النجار الذي تنكر لشعبه وتاريخه النضالي الطويل في وجه الاحتلال.

وقالت العائلة في بيان إن هذا التنكر جاء من أجل الحصول على مقعد في الكونغرس الأمريكي ومحاباة ل اللوبي الصهيوني في أمريكا من أجل ضمان دعمهم له.

وكان عمار قد نشر صورة له مع رئيس وزراء إسرائيل السابق إيهود باراك الذي قتل جده أبو يوسف النجار ورموز وطنية أخرى كالشهيد كمال ناصر وكمال عدوان.

وأوضحت عائلته أنه بالرغم من فعل الخيانة الذي أقدم عليه إلا أنه لم يساعده في الحصول على المقعد، وخسر الانتخابات.