سبب وفاة خالد بورجيله في السعودية

الرياض / سما

أعلنت مصادر إعلامية سعودية، اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020، عن سبب وفاة خالد بورجيله المواطن السعودي الذي تصدر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وأفادت المصادر السعودية بأن المواطن خالد بورجيله توفى يوم الأحد الماضي 8 نوفمبر / تشرين الثاني؛ متأثرا بإصابته بمرض فيروس كورونا، وجرى تشييعه ودفنه أمس.

وأطلق المغردون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، هاشتاق (خالد بورجيله في ذمة الله) حيث نشروا عليه أبرز مواقف المرحوم وسيرته الذاتية والأدعية وآيات القرآن الكريم.

وكتب فهد نجل خالد بورجيله على حسابه عبر تويتر : "اللّهم ارحم أبي خالد بورجيله بقدر شوقي له و أعظم و اغفر له بقدر فقدي له و أعظم و اعفو عنه بقدر حاجتي له".

وأضاف : "ربي اجمعني به في مستقر رحمتك اللهم ابعث ابي مبتسماً ضاحكاً واسقيه من نهر الكوثر واجعل لباسه السندس اللهم خفف عنه وعن اموات المسلمين ضيق اللحود واجمعني به في مستقر رحمتك".

اللّهم ارحم أبي خالد بورجيله بقدر شوقي له و أعظم و اغفر له بقدر فقدي له و أعظم و اعفو عنه بقدر حاجتي له ربي اجمعني به في مستقر رحمتك اللهم ابعث ابي مبتسماً ضاحكاً واسقيه من نهر الكوثر واجعل لباسه السندس اللهم خفف عنه وعن اموات المسلمين ضيق اللحود واجمعني به في مستقر رحمتك pic.twitter.com/amlWgXjhAX — fahad (@fahadvan) November 8, 2020

بدوره، قال محمد نجل الراحل : "الله يرحمه ويغفر له ويرحم اخوي خالد لمثل هذا اليوم ماذا اعددنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم- (والله ما رأيت منظرًا قطُّ إلا والقبر أفظع منه) دعواتكم لاخوي خالد بالرحمه.

وكانت عدد من أفراد العائلة، قد نعوا خالد بورجيله الذي توفى بفيروس كورونا، مؤكدين أنه تم دفنه وسط إجراءات احترازية، إذ أن جميع أهله مصابين بالعدوى ويتلقون العلاج والرعاية الطبية.