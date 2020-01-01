غوتيريش: سنواصل الدفاع عن الأونروا حتى تصل الأموال التي تحتاجها على وجه السرعة

غزة / سما /

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أنه سيواصل دفاعه عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) حتى تصل الأموال التي يحتاجها على وجه السرعة".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، ، بالمقر الدائم للمنظمة في نيويورك، تعليقا على نداء أطلقته أونروا لتوفير 70 مليون دولار.

وقال دوجاريك: "الأمين العام من أشد المدافعين عن استقرار وجود الأونروا والعمل الذي تقوم به".

وأضاف: "سيستمر الأمين العام في الدفاع عنها بطريقة نأمل أن تؤدي إلى وصول الأموال إلى الوكالة بسرعة كبيرة".

وفي وقت سابق الإثنين، أطلقت "الأونروا"، نداء استغاثة لتوفير 70 مليون دولار، لدفع رواتب موظفيها لشهري تشرين الثاني، وكانون الأول.

وحذر دوجاريك من أن الأزمة المالية الحالية التي تواجه "الأونروا" سيكون لها تأثير على المجتمع الفلسطيني.

وأضاف، "قطعًا سيكون هناك تخفيض إضافي للخدمات التعليمية والصحية والخدمات الاجتماعية بما يمكن أن يؤدي الي تأثير مدمر على المجتمع الفلسطيني".

وتعاني "الأونروا، التي تقدم خدماتها لنحو 5.3 ملايين لاجئ فلسطيني، من أزمة مالية خانقة، منذ تجميد الولايات المتحدة، في 23 كانون الثاني الماضي، كامل دعمها للوكالة.

وكان المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) فيليب لازاريني اعلن امس أن الوكالة مضطرة نتيجة عدم توفر الأموال الكافية والموثوقة من الدول المانحة في الأمم المتحدة لأن تؤجل جزئياً دفع رواتب 28,000 موظف وموظفة في مناطق عملياتها في الشرق الاوسط بما يشمل العاملين في الرعاية الصحية والمعلمين وأنها تحتاج إلى تأمين 70 مليون دولار أمريكي لكي تتمكن من دفع الرواتب كاملة لشهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر.