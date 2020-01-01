  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الأردن .. رابط الاستعلام عن الدائرة الانتخابية ومركز الاقتراع في انتخابات مجلس النواب 2020 بالرقم الوطني

الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 09:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن .. رابط الاستعلام عن الدائرة الانتخابية ومركز الاقتراع في انتخابات مجلس النواب 2020 بالرقم الوطني



عمان / سما

أعلن التلفزيون الأردني الرسمي، اليوم الثلاثاء، عن رابط الاستعلام عن الدائرة الانتخابية ومركز الاقتراع في انتخابات مجلس النواب التاسع عشر بالأردن التي انطلقت قبل ساعات قليلة.

وذكر أنه يمكن للمواطنين الاستعلام عن مركز الاقتراع في الانتخابات النيابية 2020 عن طريق إرسال رسالة نصية بالرقم الوطني على الرقم (94455) أو البحث في موقع الرابط المرفق هنا.

وتوافد أكثر من 35 ألف مواطن أردني في الساعات الأولى لبدء التصويت إلى مراكز الاقتراع من أجل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات؛ لاختيار مجلس النواب 19 الذي يمثلهم في الأردن.

رابط الانتخابات لمعرفة مكان الانتخاب بالرقم الوطني

وحسب التلفزيون، تشهد الانتخابات النيابية الأردنية، منافسة بين 1693 مترشحة ومترشحا ضمن 295 قائمة الانتخابية، حيث يتنافسون على 130 مقعدا بمجلس النواب القادم في 23 دائرة انتخابية.

وأضاف أن متطوعين يقدمون قفازات وكمامة ووسائل الوقاية والحماية، للناخب فور دخوله إلى أحد مراكز الاقتراع، بالإضافة إلى قلم وكتيب الاقتراع، فيما يتم التأكد من هويته قبل الإدلاء بصوته.

وشدد على ضرورة أن يرمي الناخب بعد التصويت في الانتخابات النيابية، القفازات في السلة المخصصة، ثم يتم مسح أصبع السبابة بمادة كي لا يحدث تكرار مقصود بالتصويت لدى البعض.

ودعا المواطنين إلى معرفة مركز الاقتراع في الانتخابات النيابية عن طريق الرابط السابق، منوها إلى وجود مراقبة محلية وأخرى دولية على مختلف مراحل العملية الانتخابية من البداية للنهاية.

#الانتخابات النيابية #انتخابات مجلس النواب #الأردن #انتخابات الأردن #رابط الاستعلام #الدائرة الانتخابية #مركز الاقتراع #الهيبة المستقلة للانتخاب #رابط الانتخابات

الأكثر قراءة اليوم

رابط نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا 2020 حسب رقم الجلوس القيد

ترامب يغرد معلنا عن خبر عظيم

شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 8 الثامنة

السودان : سعر الدولار اليوم في السوق السوداء وأسعار صرف جميع العملات

اعلام اسرائيلي: تأجيل المصالحة لموعد غير معروف.. ولهذا السبب ابو مازن لم يصدر مرسوم الانتخابات

هكذا سيواصل ترامب العمل لصالح اسرائيل حتى لحظاته الاخيرة في البيت الابيض ..

حقيقة طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب (شاهد)

الأخبار الرئيسية

تخوفات إسرائيلية من تنفيذ الجهاد الاسلامي عمليات في ذكرى اغتيال أبو العطا

50396

يديعوت : طائرة إسرائيلية حلَّقت فوق مكة المكرمة

اعلام اسرائيلي: جيش الاحتلال يستعد لتصعيد عسكري محتمل في غزة بهذا التوقيت؟

هآرتس تتساءل: لماذا تأنت القيادة الفلسطينية وبعثت برسالة “ضبابية” لتهنئة بايدن؟

نيويورك تايمز: تخوفات من إمكانية شن ترامب عمليات عسكرية علنية أو سرية بأيامه الأخيرة