رام الله / سما /

تصدر خبر الاعلان عن لقاح مضاد لفيروس كورونا، وتطورات الوباء في فلسطين والعالم، والتفاعلات وردود الفعل على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأميركية، اضافة الى ممارسات قوات الاحتلال، عناوين الصفحات الاولى للصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، القدس)، الصادرة اليوم الثلاثاء.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية البنك الأوروبي للتنمية والاعمار لتقديم ضمانات قروض لشركات القطاع الخاص

اشتية: حان الوقت لأن يعمل العالم على إنهاء الاحتلال وجعله مكلفا ومدانا

اللجنة الشعبية لدعم شعبنا: نأمل من الإدارة الأميركية الجديدة تصويب المسار والعودة لحل الدولتين

القيود المصرفية تفاقم أزمة الفلسطينيين في لبنان

الأونروا تناشد المانحين المساهمة بالمال لسداد رواتب الموظفين

6 وفيات و680 إصابة بـ"كورونا"

"الصحة الروسية" و"فايزر" تعلنان أن لقاحيهما ضد "كوفيد-19" فعالا بنسبة تتجاوز الـ90%

بايدن يبدأ المرحلة الانتقالية رغم رفض ترمب الإقرار بالخسارة

"الأيام":

إصابات خلال اقتحام جيش الاحتلال طولكرم وعشرات المستوطنين يعاودون اقتحام "الأقصى".

الخليل: مستوطنون يعيدون تثبيت حجر منقوش عليه الشمعدان في البلدة القديمة

اعتقال طفلين وإصابات بالاختناق في مخيم العروب

"السلام الآن": هكذا توسع الاستيطان في عهد ترمب وتحول إلى ضم بحكم الأمر الواقع

الاحتلال يدعي كشف خلية لـ"حماس" خططت لعمليات

"حماس" تؤكد أنها غير معنية بالتصعيد مع بدء مناورات عسكرية إسرائيلية.

"إنتربول فلسطين" يتسلم مطلوبا للعدالة

اشتية: العمل لرفع كفاءة الجهاز الصحي تحسبا لانتشار أكبر للوباء خلال الشتاء

الوباء: 6 وفيات و680 إصابة جديدة بينها 270 خلال 24 ساعة في القطاع

"الأونروا" تعتزم دفع نصف رواتب لموظفيها لعدم تلقيها أموالا إضافية من المانحين

شركتان أميركية وألمانية تعلنان تطوير لقاح ضد "كورونا" "فعال بنسبة 90%"

بايدن يصب تركيزه على المرحلة الانتقالية وترمب على موقفه من عدم الاقرار بالخسارة

ترمب يقيل وزير الدفاع مارك أسبر

تخوفات من إمكانية شن ترمب عمليات عسكرية علنية أو سرية

"القدس":

قوات الاحتلال تهدم غرفة زراعية وتعتقل 15 مواطنا وتغلق حاجز قلنديا

الجيش الإسرائيلي يبدأ مناورات واسعة على حدود قطاع غزة

الآثار الاسرائيلية تعثر على 4 عملات ذهبية عمرها 1000 عام خلال بنائها مصعدا في ساحة البراق

121 مستوطنا يقتحمون الأقصى ورقص استفزازي بباب السلسلة

السلام الآن تحذر من استغلال نتنياهو ما تبقى من حكم ترمب لضم عدد من المستوطنات

اشتية: الاستيطان عدو السلام وعلى اسرائيل أن تختار بين حل الدولتين أو الذوبان الديمغرافي

مشعل: مطلوب تغيير وظيفة السلطة والعمل معا في مقاومة الاحتلال وإنجاز المصالحة على أساس الشراكة دون تباطؤ

الإعلان عن لقاح مضاد لكورونا فعال بنسبة 90%

موسكو: اللقاح الروسي "سبوتنيك 5" فعال بنسبة تزيد عن 90 بالمئة

مراقبون يتوقعون بأن يؤدي فوز بايدن إلى انخفاض مكانة رئيس وزراء الاحتلال

مسؤولة بإدارة ترمب ترفض السماح لفريق بايدن ببدء عملية انتقال السلطة

الرئيس الأميركي يطرد وزير دفاعه أسبر عبر "تويتر"

ديلي ميل: كوشنر يتحمل مسؤولية خسارة ترمب .. وميلانيا تعد الدقائق للطلاق