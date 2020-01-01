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الاحتلال يعتقل مواطنين من بلدتي دورا وحلحول

الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 09:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنين من بلدتي دورا، وتهدم بركسا قيد الانشاء في مدينة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن محمد عبد الرجوب من بلدة دورا جنوب الخليل، واختطف مستعربون المواطن محمد جواد الواوي من الدفاع المدني في بلدة حلحول شمال الخليل.

كما هدمت قوات الاحتلال بركسا قيد الانشاء في منطقة الجلدة بمدينة الخليل تعود ملكيته للمواطن عدنان المشني، ونصبت حاجزا عسكريا على مدخل بلدة ترقوميا غربا وفتشت المركبات الخارجة ودققت في هويات المواطنين.

#الاحتلال

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