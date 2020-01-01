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فيديو وصور : صلاح يخطف الأنظار في عرس شقيقه

الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 08:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو وصور : صلاح يخطف الأنظار في عرس شقيقه



القاهرة / وكالات /

احتفل الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، بحفل زفاف شقيقه نصر صلاح، فور وصوله أمس الاثنين إلى القاهرة قادما من لندن.

وظهر الفرعون المصري، في حفل الزفاف الذي اقتصر على حضور عائلة العروسين والمقربين، ملتزما بارتداء الكمامة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدة صور وفيديوهات لصلاح من حفل زفاف شقيقه.

كما نشر الكاتب الصحفي أحمد المسلماني، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية، الذي حضر حفل الزفاف، تهنئة لعائلة صلاح مع صورة تجمعه بمحمد صلاح.

يذكر أن صلاح، يستعد للمشاركة مع منتخب مصر الذي سيواجه توغو فى مباراتي ذهاب وإياب والمقرر لهما يومى 14 و17 من نوفمبر الجاري، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2022.

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