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شاهد : إيران تكشف عن مدينة صواريخ تحت الأرض

الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 08:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد : إيران تكشف عن مدينة صواريخ تحت الأرض



وكالات

رضت إيران قاعدة صاروخية تحت الأرض لقوات الفضاء التابعة للحرس الثوري، وتضمن ذلك عرض الصاروخ الباليستي "عماد" المتوسط المدى لأول مرة.


وتبدو القاعدة كمدينة تحت الأرض ولديها شبكة من الأنفاق الطويلة.


وليست هذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها إيران عن قواعد للصواريخ تحت الأرض، واللقطات الأولى للأنفاق السرية ونقل المنشآت المتنقلة، وكذلك منشآت التخزين وصالات الإطلاق، بدأت بالظهور منذ خمس سنوات.


ومن غير المعروف ما إذا كانت هذه الأنفاق قادرة على تحمل هجوم نووي، لكن يجب أن تتحمل استخدام الذخيرة التقليدية، بحسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".


والصاروخ "عماد" صاروخ باليستي متوسط المدى بمحرك صاروخي يعمل بالوقود السائل ورأس حربي موجه قابل للفصل، وأقصى مدى طيران له هو 1650 كم، ووزنه 17.5 طن، ووزن الرأس الحربي 750 كغم، ويبلغ طوله 15.5 متر، وطول قطره 1.25 متر.

والصاروخ "عماد" ليس الأقوى في الترسانة الإيرانية، فهناك صاروخ "خرمشهر" ويبلغ مداه 2000 كيلومتر.

#ايران #مدينة صواريخ #انفاق #قاعدة صاروخية

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