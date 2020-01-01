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حملة ترامب تشكك بتصويت البريد في بنسلفانيا وترفع دعوى قضائية

الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 08:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حملة ترامب تشكك بتصويت البريد في بنسلفانيا وترفع دعوى قضائية



وكالات

رفعت حملة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الاثنين، دعوى قضائية تزعم أن نظام التصويت بالبريد في ولاية بنسلفانيا، "يفتقر إلى جميع علامات الشفافية والقابلية للتحقق الموجودة في تصويت الناخبين بأنفسهم".

وتسعى الدعوى القضائية إلى إصدار أمر قضائي طارئ لمنع مسؤولي الولاية من التصديق على فوز جو بايدن بها، وفقا لرويترز.


وأعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن، السبت الماضي، فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد".

من جانبه، لم يعترف الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب بالهزيمة في الانتخابات، وبدأ حملة طعون قضائية في عدد من الولايات.

كما اتهم ترامب الحزب الديمقراطي بسرقة الانتخابات، مشككا في عمليات فرز الأصوات والتي أشار إلى تضمنها أصوات غير قانونية، في إشارة إلى الأصوات التي وصلت عبر البريد بعد يوم الانتخابات، والتي تم احتسابها ضمن الأصوات ورجحت كفة الديمقراطي جو بايدن في عدة ولايات.

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