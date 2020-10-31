  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

فيديو.. فتى يمني يقلد ترامب ويحقق مشاهدات هائلة

الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 07:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. فتى يمني يقلد ترامب ويحقق مشاهدات هائلة



وكالات

انتشر مقطع فيديو لفتى يمني يعيش في الولايات المتحدة يقلد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحاز على ملايين المشاهدات.

وشوهد الفتى أيمن الحنشلي (13 عاما) وهو يشير بيديه بانفعال مقلدا بعض عبارات ترامب الأكثر شيوعا، قائلا: "لدي الملايين، ملايين الدولارات، الملايين، ملايين، المليارات، ملايين الدولارات".


وقال فضل الحنشلي والد أيمن، إن ابنه لديه موهبة في تقليد الآخرين.

وأضاف: "ابني موهوب. يحب تحميل مقاطع فيديو له على قناته على اليوتيوب".

وأشار إلى أن ابنه انتظر بفارغ الصبر نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وأنه يحلم بمقابلة الرئيس المنتخب جو بايدن.

#الولايات المتحدة الأمريكية #اليمن #دونالد ترامب #يوتيوب #جو بايدن #الانتخابات الأمريكية

الأكثر قراءة اليوم

رابط نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا 2020 حسب رقم الجلوس القيد

ترامب يغرد معلنا عن خبر عظيم

شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 8 الثامنة

السودان : سعر الدولار اليوم في السوق السوداء وأسعار صرف جميع العملات

اعلام اسرائيلي: تأجيل المصالحة لموعد غير معروف.. ولهذا السبب ابو مازن لم يصدر مرسوم الانتخابات

هكذا سيواصل ترامب العمل لصالح اسرائيل حتى لحظاته الاخيرة في البيت الابيض ..

شاهد: قناة العربية تنشر صورة بايدن وتعنونها: “الكلاب تعود إلى البيت الأبيض”

الأخبار الرئيسية

50396

يديعوت : طائرة إسرائيلية حلَّقت فوق مكة المكرمة

اعلام اسرائيلي: جيش الاحتلال يستعد لتصعيد عسكري محتمل في غزة بهذا التوقيت؟

هآرتس تتساءل: لماذا تأنت القيادة الفلسطينية وبعثت برسالة “ضبابية” لتهنئة بايدن؟

نيويورك تايمز: تخوفات من إمكانية شن ترامب عمليات عسكرية علنية أو سرية بأيامه الأخيرة

بايدن

صحيفة اسرائيلية: ما المواضيع المصنفة "الأكثر إلحاحا" أمام بايدن قبل الشروع في "إدارة العالم"؟