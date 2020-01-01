طقس فلسطين: أجواء خريفية حتي الخميس.

رام الله/سما/

أجواء خريفية ستسود اليوم الثلاثاء واليومين االقادمين مع جو دافئ نسبي نهاراً وجو بارد في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. وعلى المدى المتوسط يبدو أن البلاد ستكون على موعد مع أجواء ودرجات حرارة شتوية وإنخفاض كبير على درجات الحرارة.

فيما يلي الحالة الجوية المفصلة المتوقعة اليوم الثلاثاء والأيام القادمة بعد مشيئة الله تعالى:

اليوم الثلاثاء يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من معدلاتها السنوية بقليل. وتسود أجواء خريفية دافئة في المناطق السهلية والساحلية ومعتدلة في الجبال نهاراً ، وفي ساعات المساء والليل يكون الطقس مائلاً للبرودة بوجه عام وبارداً نسبياً في الجبال العالية. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة عموماً.

ويوم غد الأربعاء فلا يطرأ أي تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها الى أعلى بقليل، وتسود أجواء خريفية مستقرة ودافئة في المناطق السهلية والساحلية ومعتدلة في الجبال نهاراً ، وفي ساعات المساء والليل يكون الطقس مائلاً للبرودة بوجه عام وبارداً نسبياً في الجبال العالية. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة عموماً.

وفي يوم بعد غد الخميس لا يطرأ أي تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية، وتسود أجواء خريفية مستقرة ودافئة في المناطق السهلية والساحلية ومعتدلة في الجبال نهاراً مع ظهور للسحب المتفرقة في السماء ، وفي ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة يكون الطقس مائلاً للبرودة بوجه عام وبارداً نسبياً في الجبال العالية. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة عموماً.

ويوم الجمعة يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون أعلى من معدلاتها السنوية العامة بقليل، وتسود أجواء خريفية مستقرة ودافئة في المناطق السهلية والساحلية، ومائلة للاعتدال في الجبال نهاراً مع ظهور للسحب العالية في السماء ، وفي ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة ويكون الطقس مائلاً للبرودة بوجه عام وبارداً نسبياً في الجبال العالية. وتكون الرياح شمالية شرقية مع هبات نشطة أحياناً.