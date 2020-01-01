  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طقس فلسطين: أجواء خريفية حتي الخميس.

الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 06:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين: أجواء خريفية حتي الخميس.



رام الله/سما/

أجواء خريفية ستسود اليوم الثلاثاء واليومين االقادمين مع جو دافئ نسبي نهاراً وجو بارد في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. وعلى المدى المتوسط يبدو أن البلاد ستكون على موعد مع أجواء ودرجات حرارة شتوية وإنخفاض كبير على درجات الحرارة.

فيما يلي الحالة الجوية المفصلة المتوقعة اليوم  الثلاثاء والأيام القادمة بعد مشيئة الله تعالى:

اليوم الثلاثاء يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من معدلاتها السنوية بقليل. وتسود أجواء خريفية دافئة في المناطق السهلية والساحلية ومعتدلة في الجبال نهاراً ، وفي ساعات المساء والليل يكون الطقس مائلاً للبرودة بوجه عام وبارداً نسبياً في الجبال العالية. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة عموماً.

ويوم غد الأربعاء فلا يطرأ أي تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها الى أعلى بقليل، وتسود أجواء خريفية مستقرة ودافئة في المناطق السهلية والساحلية ومعتدلة في الجبال نهاراً ، وفي ساعات المساء والليل يكون الطقس مائلاً للبرودة بوجه عام وبارداً نسبياً في الجبال العالية. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة عموماً.

وفي يوم بعد غد الخميس لا يطرأ أي تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية، وتسود أجواء خريفية مستقرة ودافئة في المناطق السهلية والساحلية ومعتدلة في الجبال نهاراً مع ظهور للسحب المتفرقة في السماء ، وفي ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة يكون الطقس مائلاً للبرودة بوجه عام وبارداً نسبياً في الجبال العالية. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة عموماً. 

ويوم الجمعة يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون أعلى من معدلاتها السنوية العامة بقليل، وتسود أجواء خريفية مستقرة ودافئة في المناطق السهلية والساحلية، ومائلة للاعتدال في الجبال نهاراً مع ظهور للسحب العالية في السماء ، وفي ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة ويكون الطقس مائلاً للبرودة بوجه عام وبارداً نسبياً في الجبال العالية. وتكون الرياح شمالية شرقية مع هبات نشطة أحياناً. 

#طقس #طقس فلسطين #أجواء خريفية #جو بارد #الصباح #الأرصاد الجوية #ارتفاع درجات الحرارة #المناطق الجبلية #المناطق السهلية #المناطق الساحلية #الجبال #الرياح

الأكثر قراءة اليوم

رابط نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا 2020 حسب رقم الجلوس القيد

ترامب يغرد معلنا عن خبر عظيم

نجمة عربية : الأسد منحني الجنسية و"الكتائب" عذبت أبي من منظمة التحرير الفلسطينية

السودان : سعر الدولار اليوم في السوق السوداء وأسعار صرف جميع العملات

اعلام اسرائيلي: تأجيل المصالحة لموعد غير معروف.. ولهذا السبب ابو مازن لم يصدر مرسوم الانتخابات

شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 8 الثامنة

هكذا سيواصل ترامب العمل لصالح اسرائيل حتى لحظاته الاخيرة في البيت الابيض ..

الأخبار الرئيسية

اعلام اسرائيلي: جيش الاحتلال يستعد لتصعيد عسكري محتمل في غزة بهذا التوقيت؟

هآرتس تتساءل: لماذا تأنت القيادة الفلسطينية وبعثت برسالة “ضبابية” لتهنئة بايدن؟

نيويورك تايمز: تخوفات من إمكانية شن ترامب عمليات عسكرية علنية أو سرية بأيامه الأخيرة

بايدن

صحيفة اسرائيلية: ما المواضيع المصنفة "الأكثر إلحاحا" أمام بايدن قبل الشروع في "إدارة العالم"؟

رئيس الوزراء الفلسطيني: حان الوقت لإنهاء الاحتلال.. ونحن بانتظار ردود الفصائل حول إجراء الانتخابات