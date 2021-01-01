"جوال" تعتذر عما صدر من موظفيها تجاه احد المواطنين بغزة

غزة/سما/

اصدرت شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية "جوال" تفاصيل الموقف الحاصل أمام مقر شركتها في قطاع غزة اليوم، حيث قام اثنان من الموظفين والأمن بالتعامل مع أحد المواطنين بطريقة غير لائقة، والتصرف بشكل فردي ومرفوض تماماً من قبل الشركة، وذلك بعد تطاوله على موظفي الشركة ككل منذ أيام من أمام معارضها ومقرها، مستخدماً عبارات نابية وشتائم بحقهم، وقيامه بالإساءة الشخصية لهم بشكل مستفز.

إنقلبت شركة جوال انها لا توافق على هذا التصرف الفردي من قبل بعض الموظفين، وتعتذر لجماهير شعبنا عما حدث، إضافة لإدانتها كافة أعمال التعدي على ممتلكاتها وموظفيها ومشتركيها.

واهابت جوال بالأجهزة المختصة والجهات المسؤولة في قطاع غزة كل بصلاحياته وواجباته،الوقوف عند مسؤوليتهم للحد من مسلسل التعدي المستمر على الشركة وموظفيها، تفادياً لما يمكن أن ينتج عن هذا الاحتقان والفلتان غير المبرر.