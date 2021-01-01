الصحة الإسرائيلية: لا وفيات بكورونا و375 إصابة جديدة

القدس المحتلة /سما/

شُخصت 375 إصابة جديدة بالفيروس منذ منتصف الليلة الماضية، فيما لم تسجل أي حالة وفاة هذه الفترة، بحسب المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الإثنين.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الإصابات النشطة انخفضت إلى 7,945، بعد تعافي 309,163 (603 حالات تعافي منذ منتصف الليلة الماضية)، من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 319,784.

وأوضحت المعطيات أن عدد الفحوصات التي أجريت منذ منتصف الليلة الماضية حتى الساعة 17:59 من مساء اليوم، بلغ 20,307؛ ليصل معدل الفحوصات الموجبة إلى 1.8%، علما بأن يوم أمس، الأحد، شهد تشخيص 526 إصابة، بعد إجراء 22,096 فحصا.

واستقرت حصيلة الوفيات الإجمالية عند 2,676 حالة، إذ لم تسجل حالات وفاة منذ منتصف الليلة الماضية. ويستدل من المعطيات الرسمية الواردة تسجيل حالتي وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات الخطرة وصل إلى 332، فيما ارتفع عدد الحالات التي تحتاج إلى تفس اصطناعي بواقع حالة واحدة عن الحصيلة الرسمية الأخيرة وبلغ 144 حالة.

ويرقد في المشافي 586 مريضا، بينهم 93 بحالة متوسطة، فيما يتلقى 7,208 مصابين العلاج المنزلي، في حين يتلقى 151 مصابا، العلاج في الفنادق التي أعدت لهذا الغرض.

إسرائيل في مفاوضات متقدمة للحصول على لقاح كورونا

وعلى صلة، أكدت مصادر في الحكومة الإسرائيلية، أن إسرائيل في مرحلة متقدمة من المفاوضات مع شركة "فايزر" الأميركية وغيرها من الشركات، لتضمن أن تكون من أوائل الحاصلين على لقاح ضد فيروس كورونا.

جاء ذلك بحسب ما نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مصادر في الحكومة، بعيد ساعات من إعلان شركة "فايزر" المشترك مع شركة "بيونتيك" الألمانية، التوصل إلى لقاح "فعّال بنسبة 90%" للوقاية من "كوفيد 19".

وذكرت القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11") أن المفاوضات التي أجراها الجانب الإسرائيلي مع الشركة الأميركية، كانت حول سبعة ملايين جرعة لقاح.

وأشارت القناة إلى أنه نظرًا لأن هناك حاجة لجرعتين لكل شخص يتم تطعيمه باللقاح، فإن هذه الجرعات معدة لـ3.5 مليون إسرائيلي، مرجحة بأن يمنح اللقاح في البداية للفئة الأكثر عرضة للخطر.

غير أن القناة الرسمية الإسرائيلية، قالت إن ممثلا متدني المستوى في وزارة الصحة مثّل إسرائيل في هذه المفاوضات، وبالتالي لم تنته المفاوضات حتى هذه اللحظة ولم تعقد وزارة الصحة صفقة نهائية مع الشركة الألمانية.

ونقلت القناة عن مسؤولين في وزارة الصحة انتقاداتهم للمدير العام للوزارة، حيزي ليفي، الذي "لم يضع كل ثقله على هذه القضية، وبدلاً من ذلك كرس معظم اهتمامه الإداري بالإغلاق والقيود المفروضة للحد من انتشار الجائحة".

من جانبه، اعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن إعلان شركتي "فايزر" و"بيونتيك"، هو "نبأ سار"، وقال: "اليوم هو يوم مهم للغاية في الصراع العالمي ضد كورونا. أعلنت فايزر عن فعالية 90% للقاحها - وأقدر أن العديد من الشركات الأخرى تتقدم أيضًا لتحقيق هذا الهدف".

وأضاف نتنياهو أن "نحن نتقدم في كذلك لقاحنا، لكن ذلك قد يستغرق المزيد من الوقت".

وتابع نتنياهو، الذي دعا إلى مزيد من الالتزام بالتعليمات الصحية للحد من انتشار كورونا، أن "هناك شيء واحد واضح"، وهو أن اللقاح لن يستغرق أكثر من أشهر قليلة "حتى يصبح متاحا لسكان العالم".

وقال إن "هدفي في الوقت الحالي هو القيام بشيء واحد - الحصول على اللقاحات لمواطني إسرائيل. ونحن نعمل على ذلك"، معتبرا أن "هذا يعني أن النهاية تلوح في الأفق".