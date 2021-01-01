العثور على أربع عملات ذهبية إسلامية خلال بناء مصعد استيطاني في ساحة البراق

القدس المحتلة /سما/

أعلنت سلطات الآثار الإسرائيلية عثورها على إبريق من الفخار يحتوي على أربع عملات ذهبية عمرها يزيد عن 1000 عام وذلك خلال الحفريات غير القانونية في أراضي الأوقاف الإسلامية في ساحة حائط البراق جنوب غرب المسجد الأقصى المبارك.

وقالت سلطة الآثار الإسرائيلية ان هذه العملة الذهبية تعود للعهد الإسلامي المبكر في القدس ويعتقد انها من " كنز فاطمي" تم العثور عليه خلال التأسيس لمصعد خاص بالمستوطنين في حي باب المغاربة مشيره الى ان هذا الكنز يشمل اربع دنانير ذهبية تم العثور عليها داخل قارورة فخارية خلال مراقبة مشروع بناء مصعد.

وأضافت ان الحفريات هي جزء من مشروع تركيب مصعد بدأته شركة إعادة إعمار وتطوير ما يسمى ب(الحي اليهودي) في البلدة القديمة لجعل ساحة الحائط الغربي متاحة لزوار الحي اليهودي.

وقال المشرف على تلك الحفريات غير القانونية في أراضي الأوقاف الإسلامية، في سلطة الآثار الإسرائيلية ديفيد جيلمان: "نحن من الواضح أنه اكتشف صندوق ادخار قديم "إبريق (جرة فخارية صغيرة) تحتوي على أربع عملات من الذهب الخالص يعود تاريخها إلى أكثر من ألف عام (العصر الإسلامي المبكر) (IAA) ، كجزء من خطة تطوير( الحي اليهودي).

وأضاف انه تم العثور على الإبريق من قبل مفتش سلطة الآثار الإسرائيلية يفغينيا كابيل أثناء الحفر الأولي في الموقع الشهر الماضي بعد بضعة أسابيع، بينما كان مدير الحفريات ديفيد جيلمان يفحص المكتشفات، أفرغ محتويات الإبريق.

ويقول غيلمان: "لدهشتي الكبيرة، جنبا إلى جنب مع التربة، سقطت أربع عملات ذهبية لامعة في يدي. هذه هي المرة الأولى في مسيرتي كعالم آثار اكتشفت الذهب، وهو أمر مثير للغاية ".

وفقًا لخبير العملات في سلطة الآثار الإسرائيلية، الدكتور روبرت كول ، "كانت القطع النقدية في حالة حفظ ممتازة وتم التعرف عليها على الفور حتى بدون تنظيف. كان هذا وقت تغيير سياسي جذري ، عندما انتقلت السيطرة على البلاد من الخلافة العباسية السنية ، التي كانت عاصمتها بغداد ، العراق ، إلى أيدي منافسيها الشيعة - السلالة الفاطمية في شمال إفريقيا ، التي امتدت لمصر وسوريا.

ويضيف" يبدو انها تعود للقرن العاشر الميلادي وطبع اثنين منها في مدينة الرملة على يد الحاكم الإخشيدي واثنان طبعا في القاهرة واحد من زمن العزيز والآخر من زمن المعز لدين الله ويعد الملف الشخصي للعملات المعدنية الموجودة في الإبريق انعكاسًا شبه كامل للأحداث التاريخية. ضُرب ديناران من الذهب في الرملة في عهد الخليفة المعطي (946-974 م) وحاكمه الإقليمي أبو علي القاسم بن الإحشيد أونوجور (946-961 م). تم سك العملات الذهبية الأخرى في القاهرة من قبل الحكام الفاطميين المعز (953-975 م) وخليفته العزيز (975-996 م".

وفقًا للدكتور كول، "هذه هي المرة الأولى منذ خمسين عامًا التي يتم فيها اكتشاف مخبأ ذهب من الفترة الفاطمية في البلدة القديمة في القدس. في الحفريات الواسعة النطاق التي أدارها البروفيسور بنيامين مزار بعد احتلال القدس عام ١٩٦٧.

وكشف كول انه بالقرب من الاكتشاف الحالي، تم الكشف عن خمسة خزانات من النقود والمجوهرات من هذه الفترة جنوب المسجد الأقصى المبارك ".

واوضح الدكتور كول: "كانت أربعة دنانير مبلغًا كبيرًا من المال بالنسبة لمعظم السكان الذين عاشوا في ظل ظروف صعبة في ذلك الوقت". "كان يعادل الراتب الشهري للموظف الصغير، أو راتب أربعة أشهر للعامل العادي. وبالمقارنة بهؤلاء الأشخاص، فإن حفنة صغيرة من المسؤولين والتجار الأثرياء في المدينة حصلوا على رواتب ضخمة وجمعوا ثروات هائلة. يمكن لمسؤول خزانة كبير أن يربح سبعة آلاف دينار ذهبي شهرياً، كما أن يحصل على دخل إضافي من ضياع ريفيه يصل إلى مئات الآلاف من الدنانير الذهبية سنوياً.

وقال هرتزل بن آري، مدير مؤسسة تطوير حائط البراق وما يسمى ب(الحي اليهودي) ، الذي صادف زيارة موقع الحفريات عندما تم الكشف عن العملات المعدنية ، "على الرغم من أننا اعتدنا على الاكتشافات الأثرية من حين لآخر ، إلا أنه من المثير دائمًا الكشف عن مدينة القدس الفريدة والمميزة الماضي المضطرب. بمجرد اكتمال مشروع المصعد، نعتزم السماح للجمهور بمشاهدة أعداد كبيرة من المكتشفات الأثرية.

بدورها، جددت الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك طلبها بوقف جميع الحفريات غير القانونية التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية في أراضي الأوقاف الإسلامية وخاصة في ساحة البراق وخاصة في محيط المسجد الأقصى المبارك والقصور الاموية. ودعت الأوقاف اليونسكو وكافة المنظمات الدولية والحقوقية التدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.

هذا وتعمل البلدية ولجنة تطوير ما يسمى ب(الحي اليهود) على بناء مصعد كهربائي يربط أجزاء من البلدة القديمة بالقدس بساحة البراق، وصولًا إلى مستوى المسجد الأقصى المبارك لتسهيل حركة وصول أعداد كبيرة من المستوطنين والسياح الأجانب إلى البراق والانتقال منه الى المسجد الأقصى، وكذلك الترويج للرواية التلمودية على حساب الرواية الفلسطينية