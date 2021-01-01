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‎كهرباء القدس: لقد رفعنا مستوى الجهوزية لاستقبال فصل الشتاء

الإثنين 09 نوفمبر 2020 08:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
‎كهرباء القدس: لقد رفعنا مستوى الجهوزية لاستقبال فصل الشتاء



القدس المحتلة / سما /

أكد م. صلاح علقم، مدير ادارة الشؤون الفنية في شركة كهرباء محافظة القدس، أن الشركة رفعت من مستوى الجهوزية لأستقبال فصل الشتاء، وذلك عبر تشغيلها لمحطة قلنديا أولاً، والصيانة وغسيل الشبكات التي قامت بها طواقمنا ثانياً.

‎وأضاف م.علقم في تصريح صدر عنه اليوم الاثنين، لقد نجحنا في تشغيل محطة قلنديا قبل الشتاء، والتي ستحد بشكل ملحوظ من الانقطاعات في التيار الكهربائي بمناطق امتيازنا، مؤكداً أن تشغيل المحطة سيؤدي الى تحسين أداء النظام الكهربائي، والذي يندرج ضمن خطتنا الخمسية.

وقال: "من حق المشتركين استخدام الكهرباء في كل الاوقات، لكننا ندعوهم إلى الترشيد في الكهرباء خلال أوقات الذروة تجنباً لتخفيف الأحمال"، منوهاً إلى أن الشركة تقدم حملات اعلامية حول الترشيد في استخدام الكهرباء وعبر كافة منصاتها ووسائل إعلامها.

#كهرباء القدس #فصل الشتاء

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