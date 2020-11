ترامب يعلن إقالة وزير الدفاع مارك إسبر

أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزير الدفاع مارك إسبر، اليوم الاثنين، وعين مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب وزيرا للدفاع بالوكالة.

وقال ترامب في تغريدة عبر صفحته الخاصة على "تويتر" "يسعدني أن أعلن أن كريستوفر سي ميللر، المدير الذي يحظى باحترام كبير من المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، سيكون وزير الدفاع بالإنابة على الفور".

I am pleased to announce that Christopher C. Miller, the highly respected Director of the National Counterterrorism Center (unanimously confirmed by the Senate), will be Acting Secretary of Defense, effective immediately..