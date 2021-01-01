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بايدن يكشف سياسته تجاه كورونا

الإثنين 09 نوفمبر 2020 07:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن يكشف سياسته تجاه كورونا



واشنطن/سما/

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، يوم الاثنين، تشكيل مجلس استشاري للتصدي لوباء كوفيد-19، داعيا الأميركيين إلى الوحدة من أجل القضاء على الجائحة.


وقال بايدن، في كلمة موجهة إلى الشعب الأميركي، إن الولايات المتحدة تحتاج إلى عمل قوي من أجل تطويق الوباء، في ظل ارتفاع الإصابات والوفيات اليومية الناجمة عن "كوفيد 19".

وأضاف الرئيس الديمقراطي المنتخب أن التوقعات الصحية تشير إلى احتمال 200 ألف وفاة إضافية قبل التمكن من توزيع اللقاح.

وأوضح بايدن أنه عين خبراء الصحة في المجلس "حتى نطبق خطة العمل"، مضيفا أن الرؤية ستكون مستندة إلى العلم بشكل تام.

وأكد أن إدارته ستعمل على توفير الموارد الضرورية للمدارس ومراكز الرعاية الصحية حتى تعمل بفعالية، في انتظار أن يكون ثمة لقاح يتم توزيعه بشكل مجاني.

وقال بايدن "سأقوم بكل ما في وسعي حتى نحتوي الوباء ويعود الأطفال إلى مدارسهم ويتعافى الاقتصاد".

وفي إشارة إلى الانقسام السياسي في المجتمع الأميركي، قال بايدن إنه لابد من إنهاء "التسييس" في أمور مثل إجراءات الوقاية من وباء كورونا مثل ارتداء الكمامة ومراعاة التباعد الاجتماعي.

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