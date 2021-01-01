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جوال توضح بشأن اعتداء موظفيها على مواطنٍ أمام أحد مقراتها بغزة

الإثنين 09 نوفمبر 2020 07:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
جوال توضح بشأن اعتداء موظفيها على مواطنٍ أمام أحد مقراتها بغزة



غزة / سما /

أصدرت شركة الاتصالات الفلسطينية جوال اليوم الاثنين، بياناً بشأن حادثة اعتداء اثنين من موظفيها على أحد المواطنين أمام أحد مقرات الشركة في مدينة غزة.

وقالت الشركة في بيانها، "قام اثنان من الموظفين والأمن بالتعامل مع أحد المواطنين بطريقة غير لائقة، والتصرف بشكل فردي ومرفوض تماماً من قبل الشركة، وذلك بعد تطاوله على موظفي الشركة ككل منذ أيام من أمام معارضها ومقرها، مستخدماً عبارات نابية وشتائم بحقهم، وقيامه بالإساءة الشخصية لهم بشكل مستفز".

وأضافت الشركة "شركة جوال لا توافق على هذا التصرف الفردي من قبل بعض الموظفين، وتعتذر لجماهير شعبنا عما حدث، إضافة لإدانتها كافة أعمال التعدي على ممتلكاتها وموظفيها ومشتركيها".

وتابعت "تهيب جوال بالأجهزة المختصة والجهات المسؤولة في قطاع غزة كلاً بصلاحياته وواجباته، الوقوف عند مسؤوليتهم للحد من مسلسل التعدي المستمر على الشركة وموظفيها، تفادياً لما يمكن أن ينتج عن هذا الاحتقان والفلتان غير المبرر".



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#شركة جوال #اعتداء #قطاع غزة

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