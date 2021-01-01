"الخارجية والمغتربين": تأمين سفر طلبتنا الدارسين في الجامعات الأردنية

رام الله / سما /

أعلن فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين، وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، اليوم الاثنين، عن الانتهاء من تأمين سفر طلبتنا الدارسين في الجامعات الأردنية، الذين سجلوا لدى الوزارة وأعربوا عن رغبتهم بالسفر للالتحاق بدراستهم.

وأشار الفريق إلى أن الدفعة الثالثة والأخيرة غادرت صباح اليوم إلى الأردن، وبلغ عددها 450 طالبة وطالبا، مبينة أن عددا من الطلبة لم يغادر لأن دراسته عن بعد.

وتوجهت الوزارة لأي طالب لم يتمكن من السفر، الدخول إلى المنصة الأردنية (https://www.visitjordan.gov.jo/index-ar.html) في حال رغب بالالتحاق بدراسته إذا تتطلب الأمر ذلك.