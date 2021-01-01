"الخارجية والمغتربين": لا وفيات أو اصابات جديدة بـ"كورونا" في صفوف جالياتنا

رام الله / سما /

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الاثنين، عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة في صفوف جالياتنا حول العالم ليبقى عدد الوفيات المسجلة 288، وعدم تسجيل اي إصابة جديدة ليستقر عدد الإصابات عند 6850 إصابة.

وأفاد الفريق المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة، بعدم تسجيل اية حالة وفاة او إصابة جديدة في صفوف الجالية لليوم السادس على التوالي ليبقى عدد حالات الوفاة 81، وعدد الإصابات 4184 إصابة.

وغادرت الدفعة الثالثة والأخيرة من طلبتنا الدارسين في الجامعات الاردنية، للالتحاق بدراستهم.