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أخبار الأسرى: أحكام وإداري وتمديد توقيف وإفراجات

الإثنين 09 نوفمبر 2020 06:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
أخبار الأسرى: أحكام وإداري وتمديد توقيف وإفراجات



رام الله / سما /

حكمت محكمة الاحتلال العسكرية، اليوم الإثنين، على الأسير أحمد جمال عطية بالسجن لمدة 25 شهراً، والأسير أمير محمود بالسجن لمدة عامين ونصف وهما من سكان بلدة العيسوية بالقدس، واعتقلا بتاريخ 20/4/2020 ، وعلى الأسير أمير حزبون" من بيت لحم بالسجن الفعلي لمدة 16 شهراً، اضافة الى غرامة مالية 3000 شيكل، والأسير نايف ذيب فريد من جنين ، بالسجن الفعلي لمدة 28 شهرا .

واصدرت محكمة الاحتلال، قراراً بالاعتقال إداري لمدة 6 شهور بحق الأسير شاهر الراعي من قلقيلية، وكان أعيد اعتقاله قبل أسبوع .

وأجلت محاكمة الأسير عبد الرحمن مصباح من بلدة دير جرير شرق رام الله حتى 6-12، الفتى موسى الهدرة من الطور بالقدس ، حتى تاريخ 17/11/2020 ، وكان اعتقل الأربعاء الماضي والأسير محمد يونس البو من الخليل، حتى تاريخ 21/12/2020 .

وأفرج الاحتلال عن الأسير عنان الحشاش (40 عاماً) من سلفيت، بعد اعتقالٍ دام 16 عاماً، وعن الأسير نبيل نعيم النتشة من الخليل، بعد اعتقالٍ إداري دام 12 شهراً في الأسر.

#محكمة الاحتلال #الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

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