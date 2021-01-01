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دونالد ترامب الابن يشكك بتوقيت إعلان فايزر نجاح لقاح كورونا

الإثنين 09 نوفمبر 2020 06:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
دونالد ترامب الابن يشكك بتوقيت إعلان فايزر نجاح لقاح كورونا



وكالات

شكك دونالد ترامب جونيور في توقيت إعلان "فايزر" نجاح المرحلة الثالثة من اختبارات لقاحها ضد كورونا، متسائلا: "لا شيء شائنا في هذا التوقيت على الإطلاق... أليس كذلك؟".

ترامب الابن يشكك في توقيت إعلان ترامب سعيد جدا باللقاح لكن النتائج جاءت متأخرة
وبعد وقت قصير من إعلان الخبر اليوم الاثنين، أعاد دونالد جونيور إحياء النظرية القائلة بأن اللقاح توقف للإضرار بفرص والده بالفوز بالانتخابات الرئاسية.

وكتب في حسابه على "تويتر": "هذا توقيت مذهل للغاية...لا شيء شائن في هذا التوقيت على الإطلاق؟".

كما شارك مقالا من صحيفة "ديلي ميل" يتحدث عن رسالة إلى حكومة المملكة المتحدة من 500 أكاديمي يؤكد أن استجابة الحكومة للوباء أصبحت "غير متناسبة".

وهنأ نائب الرئيس مايك بنس شركة "فايزر" وأشاد بالدور المفترض للإدارة في صنع اللقاح.

وقال: "أخبار رائعة... بفضل الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي أقامها الرئيس دونالد ترامب، أعلنت "فايزر" أن لقاحها فعال، مما يمنع العدوى في 90 في المائة"

#دونالد ترامب #شركة فايزر #فيروس كورونا #لقاح كورونا #الانتخابات الأمريكية #وباء كورونا

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