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62 وفاة و5665 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

الإثنين 09 نوفمبر 2020 06:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
62 وفاة و5665 إصابة جديدة بكورونا في الأردن



وكالات

أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 62 وفاة و5665 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الاثنين، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1295، والإصابات إلى 114986.

وذكرت الوزارة في موجزها اليومي أن أكبر عدد للإصابات سجل في عمان التي سجلت 3147 حالة، مشيرة إلى أن عدد الحالات التي أدخلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ 271 حالة، فيما غادرت 225 حالة المستشفيات بعد شفائها.


ولفتت إلى أن إجمالي عدد الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات حاليا بلغ 1999 حالة، منها 411 حالة على أسرة العناية المشددة، فيما بلغت نسبة الفحوصات الإيجابية لهذا اليوم 20.5 في المئة.

#الأردن #اصابات كورونا #وفيات كورونا #فيروس كورونا #وزارة الصحة الأردنية

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