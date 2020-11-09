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صورة نادرة تظهر السادات مع جو بايدن... ما الذي جمع بينهما

الإثنين 09 نوفمبر 2020 06:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة نادرة تظهر السادات مع جو بايدن... ما الذي جمع بينهما



وكالات

كشف متحف الرئيس المصري الراحل، أنور السادات، التابع لمكتبة الإسكندرية، عن صورة نادرة تجمع الأخير بالرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، وذلك عقب فوز الأخير بالانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020.

وتنتمي الصورة إلى أرشيف متحف السادات الرقمي في مكتبة الإسكندرية، والتي يعود تاريخها إلى 27 مارس/ آذار عام 1979، بحسب تصريحات مدير المتحف، عمرو مصطفى شلبي لصحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وأوضح شلبي أن الصورة التقطت بعد أن ألقى الرئيس المصري الراحل، أنور السادات، كلمته في أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، وذلك بمناسبة التوقيع على اتفاق السلام "كامب ديفيد" بين مصر وإسرائيل.

وأشار إلى أن أرشيف مكتبة متحف السادات الرقمي يحتوى أيضا على اللقاء كاملا بالصوت الصورة.

وحظيت صورة جو بايدن مع الرئيس المصري الراحل، أنور السادات، تداولا واسعا بين العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الإعلان عن نتيجة الانتخابات الأمريكية. 

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