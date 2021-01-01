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تعليق منظمة الصحة العالمية على لقاح "فايزر" ضد كورونا

الإثنين 09 نوفمبر 2020 05:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعليق منظمة الصحة العالمية على لقاح "فايزر" ضد كورونا



وكالات

أشادت منظمة الصحة العالمية بلقاح "فايزر"، مشيرة إلى أنه قد يغير الوضع الوبائي لفيروس كورونا بحلول مارس/ 2021.

وقال مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، بحسب "رويترز": إن "اللقاح قد يتم طرحه بحلول مارس القادم للفئات الأكثر ضعفاً"، مضيفا:

مما قد يغير مسار الوباء بشكل جذري.
كما أخبر بروس أيلوارد الجمعية الوزارية السنوية لمنظمة الصحة العالمية أن النتائج المؤقتة التي أُعلن عنها في وقت سابق من اليوم من تجارب اللقاح في المرحلة الثالثة لشركة فايزر كانت "إيجابية للغاية".

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس: إن اللقاح ضد فيروس كورونا "كوفيد – 19" منفعة عالمية عامة، وليس سلعة خاصة.  


وأعلنت شركة الهندسة الحيوية "بيوأنتك" وشركة الأدوية الأمريكية "فايزر"، اليوم الاثنين، عن تجربة سريرية ناجحة للمرحلة الثالثة من لقاح ضد كورونا، الذي من المتوقع تسجيله في نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
ونقل بيان مشترك للشركتين: "اللقاح المرشح كان أكثر فعالية بنسبة 90% للوقاية من "كوفيد-19".

وتابع البيان: "استنادًا إلى التوقعات الحالية، نتوقع إنتاج ما يصل إلى 50 مليون جرعة لقاح في جميع أنحاء العالم في عام 2020، وما يصل إلى 1.3 مليار جرعة في عام 2021".

#منظمة الصحة العالمية #لقاح كورونا #فيروس كورونا #رويترز #كوفيد 19

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