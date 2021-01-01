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ارتفاع كبير للبورصات الأوروبية بعد الإعلان بشأن اللقاح الأميركيّ - الألمانيّ لكورونا

الإثنين 09 نوفمبر 2020 05:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع كبير للبورصات الأوروبية بعد الإعلان بشأن اللقاح الأميركيّ - الألمانيّ لكورونا



سما /وكالات/

سجّلت البورصات الأوروبية ارتفاعا كبيرا، اليوم الإثنين، بعد الإعلان عن لقاح "فعّال بنسبة 90%" ضدّ فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، مع زيادة كبيرة خصوصا في أسهم شركات الطيران، كما قفز النفط 10%، بعد الإعلان بشأن اللقاح.

وبُعيْد إعلان شركتي "بفايزر" و"بايونتيك" أن اللقاح ضد (كوفيد- 19) الذي تعملان على تطويره "فعّال بنسبة 90%"، سجّلت أسواق المال الأوروبية ارتفاعا، إذ ارتفعت بورصة باريس 5,46 % وفرانكفورت 5,56 % ولندن 5,05 % وميلان 5,48 % بعيد الساعة 13,10.

وعموما سجلت كل البورصات الأوروبية أفضل أداء لها خلال جلسة رسمية منذ ستة أشهر.

وفي الولايات المتحدة، سلكت العقود الآجلة التي تسمح بمعرفة الميل قبل بدء المبادلات الرسمية، المنحى التصاعدي نفسه مع ارتفاع مؤشر داو جونز 5,30 % . وفي المقابل بقي ارتفاع مؤشر ناسداك للشركات التكنولوجية خصوصا معتدلا مع نسبة 0,77 %.

وتترقّب الأسواق بحماسة علاجا فعالا ضد (كوفيد- 19) لأن اعتماده سيسمح بالحد من العواقب الاقتصادية الناجمة عن تدابير لجم انتشار الفيروس.

وكانت البورصات الأوروبية، قد فتحت أصلا على ارتفاع ملحوظ بعد إعلان انتصار جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وفي سوق النفط المرتفعة منذ افتتاح البورصات في أوروبا، تسارع ارتفاع المؤشرين الرئيسيين مع إعلان المختبرين الذي يحمل في طياته الأمل بعودة متينة للطلب على "الذهب الأسود".

وارتفع سعر برميل برنت تسليم كانون الثاني/ يناير بنسبة 7,58 % مقارنة بسعره عند الإغلاق يوم الجمعة الماضي، مسجّلا 42,44 دولارا.

أما في نيويورك فقد زاد سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط تسليم كانون الأول/ ديسمبر بنسبة 8,78 % ليصل إلى 40,40 دولارا.

#البورصات الأوروبية #لقاح كورونا #فيروس كورونا #كوفيد 19

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