القبض على متهم بقضايا سرقة في نابلس

جنين /سما/

قبضت الشرطة اليوم على مشتبه به بعدة قضايا سرقة لتمديدات وأسلاك كهربائية من ورش بناء في نابلس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن الشرطة تلقت عدة شكاوى من مواطنين حول سرقة اسلاك وتمديدات كهربائية من بيوت قيد الانشاء في أماكن متفرقة في المحافظة.

وباشرت الشرطة البحث والتحري وجمع الأدلة الجنائية حتى حصرت الاشتباه بأحد الأشخاص وهو أبكم، وألقت القبض عليه.

وأكدت الشرطة أنها دونت أقواله بحضور مترجم لغة الاشارة، وتم احالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه اصولاً.