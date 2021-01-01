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إسرائيل تبدأ رحلات جوية مباشرة للبحرين نهاية شهر كانون الثاني المقبل

الإثنين 09 نوفمبر 2020 05:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تبدأ رحلات جوية مباشرة للبحرين نهاية شهر كانون الثاني المقبل



القدس المحتلة /سما/

 أعلنت شركة إسراير للطيران، اليوم الاثنين، أنها ستبدأ تشغيل رحلاتها الجوية مباشرةً إلى البحرين بدءً من الحادي والثلاثين من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.

وأوضحت الشركة الإسرائيلية - بحسب القناة العبرية السابعة - أن القرار جاء بعد الموافقة على اتفاقيات الطيران بين إسرائيل والبحرين.

وأشارت إلى أن الرحلات الجوية ستبدأ من سعر 249 دولارًا في المرحلة الأولى، مشيرةً إلى أنه سيتم التخطيط لرحلتين أسبوعيًا.

ووفقًا للقناة العبرية، فإن البحرين لا زالت تُعرف على أنها دولة حمراء ولكن حالة انتشار وباء كورونا هناك تتحسين، وفي حال لم تتحول إلى تصنيف خضراء حتى وقت بدء الرحلات الجوية، فسيتمكن المسافرون من استرداد أموالهم في غضون 48 ساعة.

#اسرائيل #البحرين #رحلات جوية

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