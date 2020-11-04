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الخارجية: رحلة جديدة إلى شيكاغو في 15 الجاري

الإثنين 09 نوفمبر 2020 05:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: رحلة جديدة إلى شيكاغو في 15 الجاري



رام الله /سما/

 أعلن فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية، عن حصوله على الموافقات اللازمة للطلبة والمواطنين ورجال الأعمال الذين سجلوا لدينا للسفر الى شيكاغو، في الفترة ما بين 4/11/2020 ولغاية 7/11/2020 عبر المنصة الالكترونية.

ودعت الخارجية في بيان، مساء اليوم الاثنين، جميع الذين سجلوا المباشرة بالحجز وشراء التذاكر على متن رحلة الملكية رقم (RJ263) المتجه الى شيكاغو بتاريخ 15/11/2020، من خلال نظام https://repat.rj.com/ أو الاتصال على مركز الاتصال الخاصة بالملكية او وكيل السفر المحلي.

كما دعا الفريق جميع الذين يحجزون ويشترون التذاكر على متن الرحلة المذكورة اجراء فحص كورونا يوم الخميس 12/11/2020، والتواجد في المعابر (الاستراحة) الساعة السابعة من صباح يوم الأحد 15/11 ومعهم نتائج فحص الكورونا مطبوعة، علما أن موعد اقلاع الطائرة من مطار الملكة علياء الدولي في تمام الساعة الثانية ظهرا.

وأكد ضرورة قيام جميع الذين يقومون بالحجز وشراء التذاكر بالدخول الى الرابط الالكتروني التالي، وتأكيد اجراء الحجز وفحص كورونا : http://www.mofa.pna.ps/reservation

#وزارة الخارجية #رحلات سفر

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