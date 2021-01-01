بورصة "وول ستريت" تسجل مستويات قياسية

وكالات

سجل المؤشران "داو جونز" و"ستاندرد آند بورز500" في بورصة وول ستريت مستويات قياسية مرتفعة اليوم، وذلك بعد أخبار عن نجاح لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، ما عزز حالة التفاؤل في الأسواق.

وصعد المؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 17:45 بتوقيت موسكو بنسبة 4.67% إلى 29645.39 نقطة، وزاد المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 3.47% إلى 3631.08 نقطة، وارتفع المؤشر "ناسداك" المجمع بنسبة 0.92% إلى 11443.78 نقطة.

وأعلنت شركتا Pfizer وBioNTech اليوم الاثنين، عن انتهاء المرحلة الثالثة لاختبارات لقاحهما لفيروس كورونا بنجاح.

وتوقعت شركة BioNTech الألمانية وشريكتها Pfizer الأمريكية أن يتم تسجيل اللقاح الجديد رسميا قبل انتهاء الشهر الجاري، كذلك أكدت الشركتان أن اللقاح أظهر فعاليته في 90% من الحالات، دون وجود ملاحظات جدية تخص سلامة التطعيم به.