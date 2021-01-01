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المستثمرون متفائلون... ارتفاع كبير للعملات الخطرة بعد فوز بايدن ونبأ لقاح كورونا

الإثنين 09 نوفمبر 2020 05:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
المستثمرون متفائلون... ارتفاع كبير للعملات الخطرة بعد فوز بايدن ونبأ لقاح كورونا



وكالات

انتعشت قيمة العملات التي عادة ما يتسم الاستثمار فيها بالمخاطرة، خلال أول جلسة تداولات منذ إعلان فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، وبدعم من أنباء جيدة عن تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.

وخلال جلسة اليوم الاثنين، كانت العملات الاسكندنافية والين الياباني من بين أكبر العناصر المحركة لسوق تداول العملات الأجنبية العالمي، بينما سجل اليوان الصيني في الخارج أقوى مستوياته في 28 شهرا، وفقا لوكالة "رويترز".


من المتوقع أن تؤدي رئاسة بايدن للولايات المتحدة إلى تعزيز العلاقات التجارية الدولية، ويُنظر إلى احتمالية الحصول على لقاح ناجح لفيروس كورونا على أنه عنصر رئيسي داعم للاستثمار، مع استمرار ارتفاع الإصابات العالمية.

قال سيمون هارفي، محلل العملات في شركة الوساطة "مونيكس يوروب"، إنه على الرغم من أن الأسواق كانت تتداول بالفعل "في مناخ من التفاؤل"، إلا أن نتائج شركة "فايرز" التي قالت إن لقاحها حقق فعالية بنسبة 90%، بناء على بيانات أولية من دراسة كبيرة، عزز الرغبة في المخاطرة بشكل أكبر.

وأضاف:

على الرغم من أنه من السابق لأوانه تعزيز التوقعات بشأن لقاح متاح على نطاق واسع في الأشهر المقبلة، فقد ساعدت (الأخبار) في تعزيز توقعات النمو العالمي التي تلقت ضربة كبيرة قبل أسابيع فقط بسبب مخاوف الموجة الثانية.
وِأشار إلى أن ذلك كان يعود بالفائدة على العملات شديدة التقلب مثل الكرونة النرويجية والسويدية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط وضعف الين مقابل الدولار.


استقر الدولار مقابل سلة من العملات بعد أن لامس أدنى مستوى في 10 أسابيع عند 92.12 نقطة. ارتفعت الكرونة السويدية إلى أعلى مستوى في 28 شهرا عند 8.5845 مقابل الدولار، وإلى أعلى مستوى في 22 شهرا عند 10.20 مقابل اليورو.

ارتفعت العملة النرويجيى بنسبة 1.6% مقابل كل من الدولار واليورو لتسجل أعلى مستوى في شهرين عند 9.0025 و10.7030 لكل منهما على التوالي.

وارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 2.4% إلى 76.85 مقابل الين الياباني، وهو أعلى مستوى في 7 أسابيع. كما انخفض الين بنسبة 1.6% مقابل الدولار إلى 105.

لم يكن اليوان الصيني في الخارج (التداولات التي تتم خارج البر الرئيسي للبلاد في أماكن مثل هونغ كونغ) بعيدا عن الركب، حيث ارتفع بنسبة 0.3% عند 6.5729 مقابل الدولار.
ارتفع كل من الدولار الكندي والدولار الأسترالي بنسبة 0.8% أمام نظيرهما الأمريكي، حيث وصل الأخير إلى أعلى مستوى في 7 أسابيع بينما سجل الأول أعلى مستوى في 9 أشهر.

#الاستثمار #الانتخابات الأمريكية #جو بايدن #لقاح كورونا #اليوان الصيني #رويترز

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