جونسون: سنحصل على 10 ملايين جرعة من لقاح كورونا في حال أثبت نجاعته

رحب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بنتائج اختبارات لقاح "Pfizer وBioNTech"، ووصفها بأنها واعدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء: "سنعرف ما إذا كان اللقاح آمنا وفعالا على حد سواء بمجرد نشر بيانات السلامة، وعندها فقط يمكن لسلطات الترخيص النظر في إتاحته للجمهور".

