بومبيو في إسرائيل الأسبوع المقبل وسط محاولة لرفع العقوبات عن إيران

القدس المحتلة /سما/

من المنتظر ان يصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأسبوع القادم الى إسرائيل في زيارة يناقش خلالها مع المسؤولين في إسرائيل العقوبات الجديدة التي تنوي الإدارة الامريكية الحالية فرضها على طهران خلال الفترة المتبقية من ولاية الرئيس ترامب.

وجاء ان وزير الخارجية الأمريكي سيزور كذلك عددا من دول الخليج لمناقشة ذات الامر وسط ما يتردد عن محاولة الإدارة الجديدة للبيت الأبيض لرفع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على ايران خلال ولاية الرئيس ترامب.

وفي هذا السياق، قالت مصادر إعلامية إسرائيلية إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسعى لدفع خطة لفرض سلسلة من العقوبات على إيران خلال الأسابيع العشرة الأخيرة المتبقية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، جاء ذلك نقلا عن ثلاثة مصادر إسرائيلية وعربية مطلعة على القضية.

وفي ذات السياق وصل أمس الى إسرائيل المبعوث الأمريكي الخاص بالملف الإيراني ايليوت برامس، ليعد لزيارة وزير الخارجية الأمريكي في إسرائيل والمنطقة وسيستمر في جولته ليزور الامارات والسعودية، وهم حلفاء إدارة ترامب وإسرائيل ضد طهران، فالإماراتيون والسعوديون قلقون جدا من السياسة التي ستنتهجها إدارة بايدن بالموضوع الإيراني.