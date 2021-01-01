فلسطين تنال العضوية الكاملة في الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية

رام الله /سما/

حاز الاتحاد الفلسطيني للدراجات الهوائية على عضوية الاتحاد الدولي خلال اجتماع الجمعية العمومية "الكونغرس" الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بسبب جائحة "كورونا".

وحصلت فلسطين بأغلبية مطلقة على 40 صوتاً لنيل كامل العضوية الدولية.

وأعرب رئيس الاتحاد عبد الله الشعراوي، عن سعادته بانضمام فلسطين للاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، مشيراً إلى أن ذلك جاء تتويجاً لكافة الجهود التي بذلت من أجل وضع فلسطين على خارطة هذه اللعبة دولياً.

وأوضح أن الاتحاد قدم طلب الانتساب، مطلع العام الجاري وقام باستئناف كافة متطلبات الترشح بإعداد النظام الداخلي واللوائح والقوانين ومنتسبي الجمعية العمومية، إضافة إلى أجندة الاتحاد الداخلية، ومشاركاته الدولية، وعدد الدورات التي عقدها خلال الأعوام القليلة المنصرمة.

وأكد الشعراوي أن لهذا الإنجاز تبعات إيجابية على رياضة الدراجات الهوائية في فلسطين، من خلال المشاركة في كامل اجتماعات الجمعية العمومية، والحق بالمنافسة في البطولات الدولية الرسمية، والاستفادة من كافة الفعاليات والبرامج التي يطرحها الاتحاد الدولي.

ولفت إلى أن الاتحاد أصبح مستقلاً عن اتحاد السيارات، آملاً بأن تواصل هذه الرياضة تطورها وانتشارها على الساحة المحلية، وصولاً لتحقيق وتسجيل الإنجازات الخارجية باسم فلسطين.

وثمن الشعراوي دعم اللجنة الأولمبية ورئيسها اللواء جبريل الرجوب، لهذه الرياضة خلال الفترة التأسيسة للاتحاد، التي توجت بانتساب فلسطين لعضوية الاتحاد الدولي بشكل رسمي.