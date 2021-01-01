الخارجية تتسلم معونات طبية من فيتنام

رام الله /سما/

تسلمت وزارة الخارجية والمغتربين معونات طبية من جمهورية فيتنام الاشتراكية، سبق وأن قامت سفارة دولة فلسطين في فيتنام بالحصول عليها من جهات متبرعة رسمية وشعبية لمساعدة الشعب الفلسطيني في مواجهة جائحة وباء كوفيد- ١٩ في دولة فلسطين. وقد شملت المعونات أكثر من ١٣٠ ألف كمامة متعددة الاغراض، وأكثر من ٣٠٠ طقم من لوازم الحماية للعاملين في القطاع الصحي.

وعبر سفير دولة فلسطين لدى فيتنام سعدي الطميزي، عن سعادته بوصول المعونات الطبية الى فلسطين، فيما أعربت الوزارة عن شكرها لأصدقاء فلسطين في فيتنام لما قدموه من دعم ومساندة لفلسطين، خاصة أن المعونات الطبية ستساهم في الجهود التي تبذلها كافة المؤسسات الوطنية والاهلية الفلسطينية في مواجهة تفشي الوباء وانتشاره.