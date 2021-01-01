الضابطة الجمركية تتعامل مع 771 قضية خلال شهر أكتوبر الماضي

رام الله /سما/

أفاد بيان صحفي صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية، أنه تعامل خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي مع 771 قضية بالتعاون مع الجهات الشريكة المدنية والأجهزة الأمنية المختصة، وذلك في إطار مكافحة ظاهرة التهريب بكافة أشكاله وحماية الإقتصاد الوطني، وذلك تنفيذاً لتعليمات المستوى السياسي، وبإشراف مباشر من قائد الجهاز، اللواء إياد بركات.



ونفذ الجهاز بالتعاون مع جهات الاختصاص 9000 جولة تفقدية على المنشأت التجارية والصناعية والخدماتية والصحية في مختلف المحافظات؛ للتأكد من تطبيقها للبرتوكلات الصحية للحد من انتشار فيروس (كورونا).



وأشار البيان إلى أن القضايا، كانت موزعة مابين قضايا مالية، بالإضافة إلى القضايا المختصة بالمجال الاقتصادي والصحي والزراعي، والسلامة العامة.



وجاء في تفاصيل البيان بأن الجهاز تعامل مع 607 قضية بالتعاون مع وزارة المالية، حيث بلغ مجمل القضايا الضريبية والجمركية وتحويل مكلفين 472 قضية، بالإضافة الى 13 قضية تبغ المهرب، و118 قضية بضائع قادمة من إسرائيل لا تحمل فاتورة مقاصة، و ضبط 3020 لتراً من السولار المهرب وغير مطابق للمواصفات والمقاييس.



وبالتعاون مع وزراة الاقتصاد الوطني، بلغ عدد القضايا التي تم التعامل معها 92 قضية، ضبط خلالها مايقارب 11.4 طن مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الأدمي، و11.3 طن من المواد التمويينية ومواد التجميل التي لا تحمل بطاقة بيان تعريفية باللغة العربية، وقرابة 11.5 طن مواد غذائية ومواد تنظيف مخالفة للتعليمات الفنية الإلزامية ) وتم تسليم جميع المضبوطات للوزارة لحين استكمال الإجراءات اللازمة.



وكان التعاون مع وزارة الصحة والسلامة العامة بـ 29 قضية، منهم 24 قضية تم خلالها ضبط مواد تموينية فاسدة ومنتهية الصلاحية مايقارب 2 طن، وبناء على قرار جهات الاختصاص تم إتلافها.



وتم ضبط عبوات أدوية منشطات جنسية، وجميعها ممنوعة من التداول، وضبط 53 طرداً لمكملات غذائية لحين التأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات المطلوبة من قبل الوزارة ومايقارب 20 كيلو من شاي التنحيف غير المرخص وتم إحالة المضبوطات جميعها للوزارة لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.



وبالتعاون مع وزارة الزراعة تم التعامل مع 13 قضية منتجات زراعية وحيوانية خالفت لشروط النقل الصحيحة.



وبلغ مجمل القضايا التي تم التعامل معها في مجال القضايا الزراعية، 13 قضية، منها 5 قضية لمنتجات زراعية لا تحمل تصاريح زراعية أو أذونات استيراد أو ممنوعة من التداول بقرار من وزير الزراعة، و8 قضايا منتجات حيوانية لا تحمل تصاريح زراعية أو أذونات استيراد أو ممنوعة من التداول بقرار من وزير الزراعة.



وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كانت 30 قضية،حيث تم ضبط (36) راوتر اسرائيلي و (63) شريحة اتصال اسرائيلية ممنوعة من التداول، بالاضافة لضبط (56) جهاز راوتر لا يحمل التراخيص اللازمة و (20) قطعة مستلزمات أبراج بث غير مرخصة، كما تم ضبط 28 جهاز (جوال) غير مستوفية الرسوم الجمركية و10 هواتف أخرى غير حاصلة على تراخيص، بالإضافة إلى 108 طرود بريد مهربة من إسرائيل، وتم تسليم جميع المضبوطات للوزارة لحين استكمال الإجراءات القانونية.



وأكد البيان على الدور المهم للمواطنين في تقديمهم للبلاغات عن البضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية، عبر الرقم المجاني 132 أو عبر الصفحة الرسمية للجهاز على موقع (فيسبوك)، بالإضافة لضرورة التزامهم بتعليمات السلامة والوقاية الصادرة عن وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس (كورونا).

