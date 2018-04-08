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الميزان يحصل على حكم بالإفراج عن الأسير مصطفى البنا من السجون الإسرائيلية

الإثنين 09 نوفمبر 2020 04:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الميزان يحصل على حكم بالإفراج عن الأسير مصطفى البنا من السجون الإسرائيلية



رام الله /سما/

أصدرت محكمة بئر السبع بتاريخ 3/11/2020م قراراً بالإفراج عن المعتقل المريض مصطفى محمد مصطفى البنا (31 عاماً)، من سكان محافظة شمال غزة، مع وقف التنفيذ لمدة (7) أيام، بعد أن أمضي (32 شهر في السجن).

وكانت "لجنة النظر في طلبات الإفراج المبكر" التابعة للمحكمة عقدت جلستها الأولى بتاريخ 15/9/2020م، ومَثَّلَ المعتقل أمامها محامي مركز الميزان الذي قام بالمرافعة وتقديم البينات المناسبة، وإلى أن تم الإفراج عنه فعلياً بتاريخ 8/11/2020م من خلال (معبر بيت حانون).

ويُشار إلى أن المعتقل البنا، تم احتجازه بتاريخ 8/4/2018م، بالقرب من السياج الفاصل شرق محافظة شمال غزة، وتم منع زوجته وأبنائه القصَّر من زيارته، وحكمت عليه محكمة بئر السبع بالسجن الفعلي لمدة (40 شهراً)، وهو يُعاني من مرض ضغط الدم ومضاعفات صحية في الكلى والقلب، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية أثناء فترة اعتقاله ونقله للمستشفى عدة مرات.

وبعد تدخل مركز الميزان لحقوق الإنسان، أجريت للمعتقل المريض عملية قسطرة للقلب، وجرى تركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب بتاريخ 21/8/2019 في مستشفى (ساروكا).

#محكمة الاحتلال #السجون الإسرائيلية

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