الشرطة تقبض على 31 مطلوباً للعدالة في بيت لحم

رام الله /سما/

قبضت الشرطة الفلسطينية، وبإسناد من قوات الأمن الوطني والأجهزة الأمنية، اليوم الاثنين، على 31 مطلوباً للعدالة، إضافة إلى تنفيذ 99 مذكرة قضائية وحررت 435 مخالفة لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية خلال 24 ساعة في بيت لحم.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه ومن خلال تكثيف العمل الأمني من قبل الشرطة وكافة الأجهزة الأمنية لنشر الأمن والأمان في كافة أرجاء المحافظة وإلقاء القبض على الخارجين عن القانون والحرص على تطبيق التعليمات الصادرة والخاصة بضرورة الالتزام بالبروتوكول الصحي المعتمد، فقد تمكنت الشرطة وبإسناد من قوات الأمن الوطني والأجهزة الأمنية من القبض على 31 مطلوباً للعدالة و تنفيذ 99 مذكرة قضائية و قامت الشرطة ولجنة البروتوكول الصحي بتحرير 435 مخالفة بحق الغير ملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية، بحسب ما جاء على موقع الشرطة الإلكتروني.



وأكدت أنه تمت إحالة الأشخاص المقبوض عليهم لجهات الاختصاص لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم حسب الأصول.