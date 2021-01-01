أكاديمية العاصمة تتوج بلقب الدوري النسوي السلوي

رام الله /سما/

توج فريق أكاديمية القدس بطلا للدوري لكرة السلة النسوية بفوزه في النهائي على نادي دلاسال القدس بنتيجة 48 مقابل 20 نقطة.

وكان تأهل للفاينل فور اندية: ارثوذكسي بيت ساحور، وترسنطا بيت حنينا، ودلاسال القدس، واكاديمية القدس، وحقق فريق الأكاديمية فوزا مستحقا على ارثوذكسي بيت ساحور وفاز دلاسال القدس على بيت بيت حنينا، ليتأهل فريقا الاكاديمية ودلاسال القدس للنهائي.

وجاءت المباراة النهائية للدوري دون المستوى العام، خاصة من قبل دلاسال القدس الذي تأخر في الدخول إلى اجواء اللقاء كما اللقاءات السابقة.

فريق "الاكاديمية" قدم مباراة كانت الأفضل له في الدوري، من حيث النتيجة الاهم قبل المستوى الرفيع الذي ظهرت عليه لاعباته في الدوري، وتألقت الشقيقتان السايح ميريانا وميرنا، ولارا مطر، وشيماء الجعبري، وصمام الامان سجى جابر، ومن خلفهن الاب الروحي للاكاديمية خالد بركات الذي اسس الفريق منذ 4 سنوات استطاع في هذا الدوري الوصول لمنصات التتويج والحصول على لقب الدوري بجدارة واستحقاق ويخطف اللقب بقوة.

وفي ختام اللقاء، قامت الامين العام للاتحاد حنين منصور، ورئيس لجنة المسابقات نمر أيوب بتتويج الفائزات بالكؤوس والميداليات لفريق دلاسال القدس كأس المركز الثاني ولفريق الاكاديمية كأس المركز الأول.

حكام اللقاء: عمار جلايطة، وعلاء طقاطقة، والياس البندك، وراقبها عنان وليد، وعلى الطاولة عمران دار علي، وزاهر الدبس.