لقاء في جنين يبحث تعزيز التواصل بين المؤسسة الأمنية والإعلاميين

جنين /سما/

بحث لقاء في جنين عقد اليوم الاثنين، سبل تعزيز التعاون والتواصل بين المؤسسة الأمنية والإعلاميين في المحافظة.

وشدد المشاركون خلال اللقاء الذي نظمته، اللجنة العليا للعلاقات العامة والإعلام بالمؤسسة الأمنية، على ضرورة تفعيل العلاقة بينهما ليتمكن كل طرف من القيام بواجبه لخدمة المجتمع والمواطن، والعمل على كسر الفجوة، من خلال التوحد والانسجام مع المؤسسة الأمنية.

وأكدوا دور الإعلام في بناء مؤسسات الدولة، مطالبين الإعلاميين من مختلف وسائل الاعلام ببذل الجهود للتقريب بين المواطنين والمؤسسة الأمنية لخدمة المواطنين في شتى المجالات.

واستعرض المتحدثون الوضع السياسي العام والمخاطر التي تتعرض لها قضيتنا، مؤكدين توجيهات الرئيس محمود عباس والحكومة بمواجهة التحديات والظروف الصعبة التي يتعرض لها شعبنا وقضيتنا الوطنية، وما تواجهه القيادة من المؤامرات والتحديات والظرف الخاص المتمثل بجائحة كورونا والوضع الصحي .

وأشار المشاركون إلى حالة التنسيق والتعاون مع جميع المكونات من إقليم حركة فتح وفصائل العمل الوطني، والمؤسسة الأمنية، والبلديات والمجالس المحلية وفعاليات المحافظة كاملة لمواجهة جميع تلك التحديات، مشددين على ضرورة التنسيق والتوحد لمحاربة والقضاء على كافة المظاهر السلبية المنتشرة في محافظة جنين، خاصة تجارة السلاح وإطلاق النار، وتجارة المخدرات والمركبات غير قانونية والدراجات النارية وغيرها من المظاهر السلبية.

وشارك في اللقاء منصور السعدي ممثلا عن محافظ جنين، ومدير جهاز المخابرات العامة العميد محمد عبد ربه، ومدراء العلاقات العامة والإعلام في الأجهزة الأمنية، ومفتيا قوى الأمن والمحافظة محمد صلاح، ومحمد أبو الرب، وعضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وفاء زكارنة، وممثلون عن عدد من وسائل الاعلام.

وضم وفد اللجنة مدير إدارة العلاقات العامة بالأمن في الأمن الوطني العقيد حاتم واكد، ومدير إدارة العلاقات العامة بجهاز المخابرات العقيد هالة بليدي، ومدير إدارة العلاقات العامة بالأمن الوقائي العميد عكرمة ثابت، والعقيد أحمد عامر من الاستخبارات العسكرية، ونائب مدير العلاقات العامة والإعلام بجهاز الشرطة العقيد نائل الشرفا.