"فايزر" تعلن عن فعالية لقاح كورونا بنسبة 90%

سما /وكالات/

أعلنت شركتا "فايزر" الأميركية و"بيونتيك" الألمانية، اليوم الإثنين، عن نجاعة وفعالية لقاحهما لفيروس كورونا بنسبة 90% بعد التحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وهي الأخيرة قبل تقديم طلب ترخيصه.

وقالت الشركتان في بيان مشترك إنه جرى قياس "هذه الفعالية للقاح" عبر المقارنة بين عدد المشاركين الذين أصيبوا بفيروس كورونا في المجموعة التي تلقت اللقاح، وعدد المصابين في مجموعة أخرى تلقت لقاحًا وهميًا، وبحسب النتائج الأولية، تحققت حماية المرضى بعد سبعة أيام من تلقي الجرعة الثانية و28 يومًا من تلقي الجرعة الأولى.

ووفقًا للشركة، فإن نسبة الفعالية للقاح تخطت الحدّ الأدنى من المطلوب من مركز تسجيل وترخيص الأدوية والأغذية الأميركي (FDA)، من أجل ترخيص الحصول على ترخيص اللقاح.

ولم تظهر التجارب السريرية أي ظواهر جانبية. وتعتزم الشركة، طلب موافقة طارئة لنشر اللقاح حتى نهاية الشهر الجاري كحد أقصى.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر"، ألبيرت بورلا إن "اليوم هو يوم عظيم للعلم والإنسانية. الجولة الأولى من نتائج المرحلة الثالثة من تجربة لقاح فيروس كورونا، توفر لنا الدليل الأولي على قدرة لقاحنا للوقاية من الفيروس".

وأضاف بورلا في بيان أن "بعد أكثر من ثمانية أشهر على بدء (تفشي) أسوأ وباء منذ أكثر من قرن، نعتقد أن هذه المرحلة تمثل خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة للعالم في معركتنا ضد كوفيد-19".

وتوقعات الشركتان أنهما ستصنّعان ما يصل إلى 50 مليون جرعة من اللقاح في العالم في العام 2020، وحتى 1,3 مليار جرعة عام 2021. وأشارت الشركة إلى أن اللقاح يتكيف مع كل الطفرات المعروفة للفيروس.

ولا يعني إعلان الشركتين اليوم أن اللقاح أصبح وشيكًا، إذ سيحتاج فحص هذا التحليل المؤقت (الأولي للمرحلة الثالثة) على يد لجنة مراقبة بيانات مستقلة.

وتأتي هذه النتائج فقط من عيّنة 94 مصابا اشتركوا في الدراسة من بين 44 ألف مشترك. ولم تقدم الشركة أي تفاصيل أخرى حول هذه الحالات، ونوهت إلى أن معدل الوقاية الأولي قد يتغير مع انتهاء الدراسة.

وصرح نائب رئيس التطوير الإكلينيكي بشركة "فايزر"، دكتور بيل جروبر "نحن في وضع يمكننا من تقديم بعض الأمل، متشجعون للغاية".

وقال دكتور جيسي جودمان من جامعة جورج تاون إننا "نحتاج إلى رؤية البيانات، لكن هذا اللقاح واعد للغاية".

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تسجل فيه الولايات المتحدة، أرقاما قياسية بعدد الإصابات بفيروس كورونا، واستمرار أوروبا في إغلاقاتها الموسعة.

وما أن صدر إعلان الشركتين، ارتفع المؤشر الاقتصادي الأميركي "داو جونز" بأكثر من 1,100 نقطة كاملة.

وتسجل البورصات الأوروبية ارتفاعًا كبيرًا بعد إعلان فايزر، مع زيادة صاروخية خصوصا في أسهم شركات الطيران.

وأشاد الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، بعد ظهر اليوم، بـ"نبأ سار" بشأن إثبات فعالية اللقاح الذي طورته شركتا فايزر وبيونتيك .

وكتب ترامب على تويتر بعد دقائق من إعلان الشركتين عن الأمر، "البورصة تسجّل ارتفاعاً كبيرًا، لقاح في الطريق قريبًا. فعال بنسبة 90% حسب تقارير. نبأ سار!".

وجاءت تغريدة ترامب بعد أيام من خسارته الانتخابات الرئاسية أمام المرشح الديموقراطي جو بايدن. وأرجع محللون هزيمة الرئيس الجمهوري جزئيًا إلى تعامل إدارته مع أزمة فيروس كورونا المستجدّ، خصوصًا مع انتشار الوباء في كافة أنحاء الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة.